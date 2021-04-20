Авиакомпания Utair не включила Тюмень в свою новую акцию, которая привлечет турпоток в российские регионы. Такие данные опубликованы на сайте авиаперевозчика. При этом другие субъекты УрФО в программу вошли.
«Utair запустил акцию для активных путешественников. Авиакомпания вернет мили (12% от цены билета) пассажирам, которые совершат два полета туда-обратно до 31 мая 2021 года», — такая информация появилась на сайте авиаперевозчика.
Главное условие участия в программе — нужно посетить хотя бы один город из списка, составленного Utair. В нем есть населенные пункты нескольких регионов УрФО: ЯНАО, ХМАО, Челябинской, Пермской и Курганской областей.
Тюмень в список не вошла. Таким образом у участников программы не будет стимула прилететь в областную столицу. При этом Тюменская область является держателем 8,4% акций «ЮТэйр».
Получить оперативный комментарий по ситуации в пресс-службе компании не удалось — на звонок URA.RU там не ответили. Направлен официальный запрос, ответ ожидается. Агентство также направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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