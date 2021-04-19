В магазинах Кургана подскочила цена на яйца

В Кургане стоимость яиц достигает 100 рублей за десяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десяток яиц в курганских магазинах стал стоить около 100 рублей. До этого цена была на 30 рублей меньше. О резком подорожании яиц URA.RU рассказали жители Кургана.

«Буквально за пару дней стоимость яиц в магазинах одной из торговых сетей была 70 рублей. Сегодня продукты той же фирмы стоят 90 рублей. Почему такое резкое подорожание?», — поделилась жительница города.

Другой курганец рассказал URA.RU, что видел в торговой сети десяток яиц за 100 рублей. При этом в магазинах другой сети цена пока держится на уровне 70 рублей.

Одна из причин подорожания — повышение спроса перед грядущим праздником Пасхи. Таким мнением с URA.RU поделился бывший руководитель Курганстата Николай Кремлев. «Повышение цены в этот период чаще всего может быть вызвано желанием поставщиков больше заработать на повышенном спросе на данный вид продуктов. Можно предположить, что после Пасхи цена снова вернется на прежний уровень», — считает Кремлев.

Также он объяснил, что другой причиной повышения цен на яйца может быть то, что в России не производят своего поголовья птицы. «Закупать молодняк приходится за границей. А доллар дорожает, дорожают и корма», — поделился экс-руководитель Курганстата.

По данным Свердловскстата, в Курганской области сократилось поголовье птицы. В январе—марте 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировано 1178 голов, это на 7% меньше, чем было.

Ранее URA.RU писало, что за год яйца куриные подорожали на 31%. За десяток в марте 2021 года покупатели в среднем платили 79 рублей. В марте 2020 года десяток стоил 60 рублей.