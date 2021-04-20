Володин требует расширить запрет на двойное гражданство

Володин предложил запретить получать второе гражданство помощникам депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На пленарном заседании 20 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением по изменениям в законе о статусе депутата и члена Совета Федерации. Он потребовал запретить иметь второе гражданство помощникам депутатов Госдумы.

«Нам правильно будет внести изменения в закон о статусе депутата, члена Совета Федерации. Мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесём такие поправки, которые введут запрет (на второе гражданство) для помощников депутатов как штатных, так и на общественных началах», — завил спикер, слова которого приводят РИА «Новости».

Володин отметил, что Госдума приняла президентский закон, которым «положен конец второму гражданству» для госслужащих, муниципальных служащих, а также для военных. «У нас такое решение принято. Что мы в отношении себя ничего не предлагаем? Поэтому давайте мы хотя бы действие закона, который принимается в отношении госслужащих, муниципальных служащих, распространим на действие наших помощников», — пояснил он свою позицию. Ранее он дал поручение главе комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить списки помощников депутатов, имеющих второе гражданство.