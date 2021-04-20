20 апреля 2021

Подельнику экс-мэра Челябинска озвучили приговор. Видео

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Оглашение приговора Пашкову. Челябинск
Евгений Пашков выслушал приговор Фото:
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков за получение взятки осужден на 8 лет строгого режима. Это больше срока, назначенного его подельнику, экс-мэру Евгению Тефтелеву, с которым Пашков проходил по одному уголовному делу. Такое решение принял 21 апреля Центральный районный суд Челябинска, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе», — зачитала приговор судья. В срок в колонии зачтут срок содержания в СИЗО. Судья также огласила подробности уголовного дела.

Пашков и Тефтелев получили деньги от депутата гордумы Сергея Селещука за контракт на строительство школы в микрорайоне Парковый. Для того, чтобы именно Селещук получил контракт была изменена конкурсная документация. Пашкову досталось 2,5 млн. рублей, чуть больше Тефтелеву. Деньги получали частями. Селещук, давший на них показания, от уголовной ответственности освобожден.

Пашков и Тефтелев были задержаны сотрудниками ФСБ 11 декабря 2019 года. К тому времени они уже уволились из структур власти. Тефтелев быстро признал вину, вышел из СИЗО под домашний арест и стал сотрудничать со следствием. Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей. Всю сумму он уже перечислил в бюджет. Во время следствия экс-мэр дал показания на Пашкова.

Пашков оставался в СИЗО до вынесения приговора. Свою вину он признал частично и заявил, что был только посредником в передаче денег. По словам его адвокатов на Пашкова оказывалось давление со стороны ФСБ, чтобы он дал нужные показания и заключил сделку со следствием. Прокуратура просила приговорить его к 11 годам строгого режима и штрафу в 75 млн рублей. Решение суда еще в силу не вступило и может быть обжаловано в областном суде.

Оглашение приговора Пашкову. Челябинск
Наказание Евгению Пашкову было строже, чем Евгению Тефтелеву
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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