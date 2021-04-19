Инсайд: в счетной палате ЯНАО меняется руководство

Источники назвали главного кандидата на должность руководителя Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Руководитель счетной палаты ЯНАО Владимир Свидлов подал в отставку и в скором времени планирует выйти на пенсию. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников как внутри организации, так и в регпарламенте ЯНАО, через который проводится процедура освобождения от должности и назначения нового руководителя в контрольный орган.

Кроме того, на сайте ЗС ЯНАО размещен проект изменений в закон ЯНАО «О счетной палате», уточняющий сроки внесения на рассмотрение окружным депутатам трех кандидатур на должность председателя счетной палаты региона. При этом источник добавляет: «вопрос по освобождению действующего председателя „счетки“ уже согласован с депутатами».

В самой ротации руководства счетной палаты округа собеседник агентства не видит противоречий. «В округе последовательно прослеживается тренд на обновление руководящих позиций. Главный вопрос — не почему уходит Свидлов. Он пенсионер, к тому же есть информация, что Свидлов намерен переехать в другой регион. Основной вопрос — кто заменит его на посту председателя в независимом органе», — рассказывает собеседник.

По информации, которой поделился с корреспондентом источник в окружном парламенте, депутаты уже в ближайшее время рассмотрят кандидатов. Основная ставка будет сделана на нынешнего главу департамента экономики ЯНАО Светлану Гусеву. Вряд ли у других кандидатов будет столько же преимуществ, как у Гусевой, уверен инсайдер: «в пользу Гусевой сразу несколько причин. Она более 10 лет эффективно руководила одним из ключевых департаментов округа и при Кобылкине, и при Артюхове». Также собеседник добавляет, что в правительстве ее знают, как энергичного и работоспособного сотрудника.

Осенью 2020 года URA.RU рассказывало о преступной схеме, по которой мошенникам из ХМАО и Свердловской области удалось получить из бюджета ЯНАО 17, 5 млн рублей. Выявил нарушения и помог довести дело до суда как раз департамент экономики при непосредственном участии Светланы Гусевой. Именно она в 2018 году инициировала ряд выездных проверок департамента. Тогда дело удалось довести до суда. Такие компетенции Гусевой делают ее основным претендентом на должность руководителя Счетной палаты, считают источники.

В правительстве Гусеву характеризуют как эффективного чиновника. За время руководства департаментом она автоматизировала многие процессы. Также она руководила разработкой стратегии развития округа. В пресс-службу правительства был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не получен.