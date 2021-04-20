Европейская страна снимает все ограничения для россиян

Черногория отменит все коронавирусные ограничения для российских граждан. Об этом сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич в Twitter.
«Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году», — написал Спаич. Для поездок в эту страну не придется проходить ПЦР тестирование. В число стран для которых отказались от ограничений вошли Россия, Белоруссия, Украина и Северная Македония.
Месяцем ранее правила въезда отличались. Нужно было иметь при себе отрицательным ПЦР-тест не старше 48 часов или документ о вакцинации. Также можно было посетить страну со справкой о наличии антител. В стране жители РФ смогут оставаться без визы в течение 90 дней, передает телеканал 360.
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