Европейская страна снимает все ограничения для россиян

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Черногория, черногория
Для поездок в Черногорию не придется делать ПЦР тест Фото:
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Коронавирус COVID-19

Черногория отменит все коронавирусные ограничения для российских граждан. Об этом сообщил министр финансов Черногории Милойко Спаич в Twitter.

«Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году», — написал Спаич. Для поездок в эту страну не придется проходить ПЦР тестирование. В число стран для которых отказались от ограничений вошли Россия, Белоруссия, Украина и Северная Македония.

Месяцем ранее правила въезда отличались. Нужно было иметь при себе отрицательным ПЦР-тест не старше 48 часов или документ о вакцинации. Также можно было посетить страну со справкой о наличии антител. В стране жители РФ смогут оставаться без визы в течение 90 дней, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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