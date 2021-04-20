Телеведущий Владимир Соловьев напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Россия не воюет с его страной. Заявление журналист сделал в своем Telegram-канале.
«Зеленский так ничего и не понял. Россия с Украиной не воюет. „В любой точке где идет война“ Зеленскому надо встречаться с [главой ДНР Денисом] Пушилиным и [главой ЛНР Леонидом] Пасечником, говорить напрямую с лидерами. Путин многократно призывал украинские власти к прямому диалогу с руководителями Донбасса», — заявил Соловьев.
Ранее Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Он отметил, что бывает там каждый месяц и готов пообщаться в любой точке. При этом ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» призвали Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Также украинский президент заявлял, что Украина в любой момент будет готова дать отпор «российскому вторжению» в Донбассе.
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