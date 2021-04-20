В Минэнерго ответили на идею поднять плату за электричество

Минэнерго не рассматривает возможности введения в РФ прогрессивной шкалы тарифов на электричество. С таким заявлением, комментируя сообщения из СМИ, выступил министр энергетики России Николай Шульгинов.
До этого Союз потребителей РФ обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Авторы инициативы предлагали брать больше денег с граждан, которые бы потребляли электричество сверх установленной нормы.
«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — цитирует Шульгинова ТАСС. Из слов министра следует, что предложение Союза потребителей не будет удовлетворено.
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