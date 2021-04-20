20 апреля 2021

В Минэнерго ответили на идею поднять плату за электричество

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Награждение энергетиков, восстанавливавших электроснабжение в Зауралье после октябрьского урагана. Курган, высокое напряжение, энергия, изолятор, электричество, энерегетики
Минэнерго не рассматривает предложения о введении прогрессивной шкалы тарифов на электричество Фото:

Минэнерго не рассматривает возможности введения в РФ прогрессивной шкалы тарифов на электричество. С таким заявлением, комментируя сообщения из СМИ, выступил министр энергетики России Николай Шульгинов.

До этого Союз потребителей РФ обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением ввести в России прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. Авторы инициативы предлагали брать больше денег с граждан, которые бы потребляли электричество сверх установленной нормы.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — цитирует Шульгинова ТАСС. Из слов министра следует, что предложение Союза потребителей не будет удовлетворено.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы для коммунальщиков за предоставление некачественных услуг ЖКХ. Штрафы не индексировались уже 10 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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