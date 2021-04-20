20 апреля 2021
19 апреля 2021

В Кургане задержали банду, которая обманывала пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, старушки, бабушки, лужи, пенсионеры на прогулке, пенсия, весна
Мошенники продавали пенсионерам товары по многократно завышенным ценам (архивное фото) Фото:

В Кургане задержали организованную группу мошенников, которая выманивала у пенсионеров деньги за коммунальные услуги и медаппараты. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области пресечена деятельность четверых мошенников, обманом похищавших у пенсионеров денежные средства», — рассказали в пресс-службе. Аферисты в феврале и марте под видом сотрудников госорганизаций и коммунальных служб приходили домой к пожилым людям.

Мошенники убеждали пенсионеров приобрести приборы для измерения температуры в батареях и медаппараты по ценам, которые в десятки раз превышали реальную стоимость товаров. Сумма материального ущерба составила 230 тысяч рублей.

Жертвами аферистов стали десять жителей Кургана. Организованную группу обвиняют в мошенничестве. Одного из них заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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