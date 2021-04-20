В Кургане задержали банду, которая обманывала пенсионеров

Мошенники продавали пенсионерам товары по многократно завышенным ценам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане задержали организованную группу мошенников, которая выманивала у пенсионеров деньги за коммунальные услуги и медаппараты. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области пресечена деятельность четверых мошенников, обманом похищавших у пенсионеров денежные средства», — рассказали в пресс-службе. Аферисты в феврале и марте под видом сотрудников госорганизаций и коммунальных служб приходили домой к пожилым людям.

Мошенники убеждали пенсионеров приобрести приборы для измерения температуры в батареях и медаппараты по ценам, которые в десятки раз превышали реальную стоимость товаров. Сумма материального ущерба составила 230 тысяч рублей.

Жертвами аферистов стали десять жителей Кургана. Организованную группу обвиняют в мошенничестве. Одного из них заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест.