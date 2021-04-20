На улицах Челябинска отключают онлайн-наблюдение

Камеры видеонаблюдения будут работать «в архив» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Компания «Интерсвязь» 21 апреля остановит трансляцию с уличных камер видеонаблюдения в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, такое предписание было получено от ГУ МВД по региону.

«Мы получили предписание 19 апреля от полиции о приостановлении трансляции с уличных камер видеонаблюдения. Все данные будут сохранены в архиве», — заявили URA.RU в компании. Трансляция будет остановлена с 14-00 до 24-00 на всех камерах Челябинска, которых насчитывается около сотни.

Это не первое отключение трансляции с видеокамер компании. 23, 24 и 31 января «Интерсвязь» получала аналогичные предписания. В те дни в городах прошли незаконные акции в поддержку Алексея Навального.

Штаб Навального призвал своих соратников прийти вечером 21 апреля на Площадь Революции. Акция является незаконной, так как разрешение на это получено не было. В штабе Навального предполагают, что на улицы выйдут порядка семи тысяч человек, однако политологи отнеслись к этой цифре скептически. Челябинская полиция призвала горожан воздержаться от участия в незаконных акциях и предупредила, что правонарушители будут задерживаться.

«В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних», — говорится в обращении полиции к горожанам.