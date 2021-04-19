Политологи предсказали итог акции Навального в Челябинске

Организаторы незаконной акции в Челябинске рассчитываю на тысячи сторонников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

На несанкционированный властями митинг в Челябинске 21 апреля в поддержку Алексея Навального соберется в разы меньше людей, чем заявляют организаторы. Такой прогноз URA.RU дали политологи Александр Мельников и Андрей Лавров. В челябинском штабе Навального считают, что в незаконной акции должны принять более 7 тысяч человек.

В штабе ориентируются на количество людей, зарегистрировавшихся на соответствующем сайте и выразивших готовность прийти вечером 21 апреля на площадь Революции. К вечеру 20 апреля в Челябинске этот показатель превысил 7 тысяч.

«Такое количество людей наверняка собрать не удастся. Заявиться — еще не значит прийти. Да и „отметившиеся“ планировали другие сроки и даты, не предполагая попытки „подстроиться“ под послание президента вечером рабочего дня, — считает Мельников. Опять же максимально конфронтационный формат мероприятия и заведомо нереальное место его проведения тоже отпугнет часть потенциальных участников».

«Это как с социологическим опросом на выборах, когда респонденты заявляют, что примут участие, а итоговая явка оказывается ниже, — солидарен с коллегой политолог Лавров. — Изначально не предполагали, что речь идет о буднем дне. Вечером после работы всем хочется бежать домой, к семьям».

Ранее челябинская полиция призвала горожан воздержаться от участия в незаконных акциях и предупредила, что правонарушители будут задерживаться. Силовики попытаются не допустить транспортного коллапса и станут перекрывать улицы, чтобы митингующие не добрались до зданий органов госвласти. Получить комментарий в челябинском штабе Навального не удалось, контактный телефон штаба отключен.