Посмотреть онлайн на несогласованные акции в Челябинске и Магнитогорске не получится Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Один из крупнейших провайдеров Челябинска — компания «Интерсвязь», — 31 января получил предписание приостановить трансляцию с уличных камер видеонаблюдения с 10:00 до 18:00. Об этом сообщила пресс-секретарь компании Алена Аксеновских. Также отключилась видеотрансляция с улиц Магнитогорска.

«Спасибо СМИ и активным комментаторам-„экспертам“ за повышенное внимание к нашим видеокамерам, за яркие заголовки и созданный публично ажиотаж. Вы добились того, что сегодня изображения тоже не будет. Несмотря на перенос на новый сервер и готовность к большим нагрузкам. Компания получила предписание, обязывающее с 10:00 до 18:00 приостановить видеотрансляцию», — написала Аксеновских в Facebook.

Камеры наблюдения отключались также во время несогласованных акций в Челябинске 23 января. Тогда в компании объяснили это повышенной нагрузкой на сервер из-за большого количества запросов В прошлое воскресенье на улицы Челябинск и Магнитогорска вышли, по разным оценкам, от 1300 до 1,5 тысячи человек. Восемь участников оштрафованы на 10-20 тысяч рублей, шесть арестованы на срок от 7 до 13 суток. Массовость и ход нынешних акций политологи сочли определяющими для перспективы дальнейших протестов в регионе.

Сегодня в Челябинской области анонсированы несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Заявки на их проведение не подавались. Накануне Центральный районный суд арестовал на трое суток администратора соцсетей сторонников Навального в Челябинске Марию Макарову — дочь бывшего министра культуры области. Полиция заранее предупредила челябинцев, что вынужденно ограничит движение пешеходов и транспорта в центре города.

Как и в прошлое воскресенье, поводом для акции стал арест Навального по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за нарушение условий испытательного срока и перспектива замены условного приговора за мошенничество его на реальное наказание. Дополнительно ажиотажа должна была прибавить публикация на YouTube фильма-расследования о «дворце под Геленджиком», якобы принадлежащем президенту Владимиру Путину. По разным данным, фильм посмотрели от 100 млн человек до трех миллионов. Дворец же оказался строящимся апарт-отелем для состоятельных клиентов, принадлежащим миллиардеру Аркадию Ротенбергу.

Предписание провайдеру выдали 29 января Скрин: сервис онлайн-наблюдения компании «Интерсвязь»