На прошлых акциях протеста уже применялась уборочная техника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские власти намерены помешать проведению акций протеста сторонников осужденного блогера Алексея Навального, устроив в вечернее время уборку главных городских площадей от снега. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Особое внимание приковано к крупнейшим городам региона — Сургуту, Нижневартовску, Нефтеюганску и Ханты-Мансийску. Есть разнарядка, чтобы 21 апреля вывести на центральные площади коммунальную спецтехнику для уборки территории от снега с 18:00 до 21:00. Это будет мешать протестующим», — сообщил инсайдер.

В мэрии Ханты-Мансийска журналисту агентства сообщили, что в городе ведутся плановая уборка городских территорий, которая никаким образом не связана с проведением каких-либо протестных акций. В пресс-службе администрации Нижневартовска заявили, что никаких коммунальных работ на это время не запланировано. В управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута и глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО силовики обходят потенциальных сторонников Навального в преддверии предстоящего митинга. Югорчанам вручают уведомления с предупреждением о недопустимости нарушения закона.