Силовики ХМАО приходят домой к участникам митингов Навального

В ХМАО силовики лично приносят предупреждения потенциальным участникам акции протеста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО сотрудники полиции лично приносят предупреждения и обзванивают тех, кто был замечен на акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального в январе. Об этом URA.RU рассказал один из жителей Ханты-Мансийска, попросивший об анонимности.

«В целях недопущения нарушений Федерального Закона РФ <…>, МОМВД России „Ханты-Мансийский“ предупреждает Вас, что за участие в несогласованном публичном мероприятии предусмотрена следующая ответственность», — сказано в предупреждении. Далее идут ссылки на статьи уголовного и административного кодекса.

Мужчина рассказал, что после того, как полицейские принесли предупреждение, ему позвонили и провели профилактическую беседу. «В прошлый раз я находился на митинге, да. Тогда ко мне также приходили сотрудники полиции и разговаривали. В этот раз принесли письмо с предупреждением, а через час позвонили. В целом, пересказали то же, что и в письме», — сказал собеседник. У редакции есть копия документа с подписью руководителя межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский» Алексея Фисенко. В пресс-службе УМВД ХМАО был отправлен посменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Источник в силовых структурах подтвердил, что такая работа сейчас проводится в Югре в отношении потенциальных участников акций протеста. «Это могут быть те, кто принимал участие в прошлых митингах, либо активно демонстрирует намерение участвовать в предстоящем митинге», — рассказал источник. Он также добавил, что полицейским дана установка на максимально корректное поведение во избежание скандалов. «Сила будет применяться лишь при провокациях или явном нарушении законодательства», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что в полиции ХМАО сделали заявление из-за возможных акций протеста. Силовики предупредили югорчан об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста на фоне заявлений сторонников блогера Алексея Навального с призывами о проведении митингов.