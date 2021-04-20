В очереди в больнице ЯНАО умер мужчина

Мужчину пытались спасти 20 минут Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Лабытнангской городской больнице (ЯНАО), в очереди к терапевту, умер пожилой мужчина. Местные жители обсуждают происшествие в социальных сетях и винят в произошедшем врачей, которые не смогли спасти жизнь пациенту.

«На четвертом этаже поликлиники, прямо возле кабинета терапевта, в коридоре, пожилому мужчине стало плохо. Произошла остановка сердца. Персонал безуспешно пытался, примерно в течение 20 минут, на месте, в проходе, запустить сердце непрямым массажем, но человек скончался. Персонал все делал верно. Но очень странно: почему-то не была сделана вентиляция легких или же физическое воздействие выдохом при массаже сердца», — написал в группе «Лабытнанги Info» во «ВКонтакте» горожанин Дмитрий Мамонтов.

Очевидцы происшествия отмечают, что свободной скорой помощи не было и все бригады сорвали с вызовов в поликлинику, но было уже поздно. «Когда от скорой помощи до взрослой поликлиники машина едет 20 минут. Возникает вопрос о профессионализме! И, к сожалению, это уже не первый случай», — комментирует запись Анастасия Доценко.

Пресс-служба больницы ответила горожанам под постом. «Сегодня в 7:55 в отделении медосмотров скончался пациент 63 лет при прохождении медицинского осмотра. Оказание первой медицинской помощи было проведено согласно утверждённым клиническим рекомендациям», — прокомментировали в пресс-службе. Врачи порекомендовали жителям своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы не было такой ситуации.