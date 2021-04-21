Любовь Соболь задержали у станции метро «Автозаводская» в Москве (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Юрист ФБК (признан властями РФ иноагентом) Любовь Соболь задержана в Москве. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

«Устроили план „Перехват“ и вытащили Любовь Соболь из такси у метро „Автозаводская“», — написал Воронин в Twitter. По словам адвоката, в задержании Соболь участвовали много человек. Ее увезли в неизвестном направлении.

URA.RU попыталось связаться с Любовью Соболь. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону никто не взял трубку.

21 апреля в Москве и других городах РФ должны пройти несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Соболь в начале апреля была освобождена из-под домашнего ареста.