Любовь Соболь задержана в Москве

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Марш матерей. Москва, соболь любовь
Любовь Соболь задержали у станции метро «Автозаводская» в Москве (архивное фото) Фото:

Юрист ФБК (признан властями РФ иноагентом) Любовь Соболь задержана в Москве. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

«Устроили план „Перехват“ и вытащили Любовь Соболь из такси у метро „Автозаводская“», — написал Воронин в Twitter. По словам адвоката, в задержании Соболь участвовали много человек. Ее увезли в неизвестном направлении.

URA.RU попыталось связаться с Любовью Соболь. По имеющемуся в распоряжении редакции телефону никто не взял трубку.

21 апреля в Москве и других городах РФ должны пройти несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Соболь в начале апреля была освобождена из-под домашнего ареста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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