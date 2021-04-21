Зюганов озвучил условие начала войны в Донбассе

Война в Донбассе может начаться в любой момент, если РФ не признает независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С таким мнением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Войной пахнет в Донбассе, если мы сейчас не признаем Луганскую и Донецкую народные республики. Эти бандиты готовы поджечь пожар, а это для всех опасно», — приводит telegram-канал «Вы слушали маяк» слова Зюганова, сказанные им перед началом послания президента РФ Федеральному собранию.
Отношения РФ и США находятся в самой нижней точке, считает глава КПРФ. По мнению Зюганова, такими подорванными связи Москвы и Вашингтона не были даже в период холодной войны.
Ранее Зюганов призывал президента России Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР. По мнению депутата, заявление об этом должно быть включено в текст послания парламенту.
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