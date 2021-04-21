Зюганов озвучил условие начала войны в Донбассе

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Россия должна признать ДНР и ЛНР независимыми, считает Геннадий Зюганов Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Война в Донбассе может начаться в любой момент, если РФ не признает независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С таким мнением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Войной пахнет в Донбассе, если мы сейчас не признаем Луганскую и Донецкую народные республики. Эти бандиты готовы поджечь пожар, а это для всех опасно», — приводит telegram-канал «Вы слушали маяк» слова Зюганова, сказанные им перед началом послания президента РФ Федеральному собранию.

Отношения РФ и США находятся в самой нижней точке, считает глава КПРФ. По мнению Зюганова, такими подорванными связи Москвы и Вашингтона не были даже в период холодной войны.

Ранее Зюганов призывал президента России Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР. По мнению депутата, заявление об этом должно быть включено в текст послания парламенту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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