На фирму челябинского олигарха пожаловались в прокуратуру

Жители Челябинской области обвинили свинокомплекс в загрязнении воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области обратились в прокуратуру региона по факту загрязнения источников питьевой воды в Увельском районе. Жители обвинили в экологической катастрофе агрокомплекс «Ариант», который контролируется семьей олигарха Аристова, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

«Вода была загрязнена предположительно отходами свинокомплекса, а затем хлором для очистки системы водоснабжения. В результате без воды остались тысячи жителей Увельского района, Пласта и Южноуральска. Мы обратились в надзорные органы с просьбой проверить агрохолдинг на наличие очистных сооружений и соблюдения требований закона при обращении с химикатами и отходами», указано в сообщении ОНФ. Из-за заражения в 2016 году ее запретили пить и использовать в бытовых нуждах.

По результатам экспертизы питьевая вода в Красноuорском признана соответствующей нормам. В правительстве области URA.RU сообщили, что к концу года весь поселок будет получать воду из артезанских скважин, на качество которой жалоб нет. В пресс-службе компании «Ариант» обещали предоставить комментарий позже.

Обновлено в 14:00

«Удобрение на данный участок поля не вносилось, — уточнили URA.RU в пресс-службе компании „Ариант“. — Вода из скважины п.Берёзовка в пределах санитарных норм, но в связи с большим паводком в этом году, вероятнее всего, произошло попадание талых вод в верхние слои грунта. Напорные и самотечные канализационные сети на данном участке отсутствуют, поэтому аварии исключаются. Сотрудниками свинокомплекса „Красногорский“ проводится тщательная проверка качества обеззараживания и переработки органического удобрения с проведением лабораторных исследований в ФГБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области“ города Коркино».