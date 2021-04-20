20 апреля 2021
19 апреля 2021

В ХМАО отменяют массовые мероприятия на День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечный огонь .Сургут, вечный огонь, мемориал славы, день победы, 9 мая
В Нижневартовске из-за эпидобстановки отменены все массовые мероприятия на День Победы Фото:

В Нижневартовске принято решение отменить все массовые мероприятия, посвященные 9 мая, в том числе и парад Победы. «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдет в режиме онлайн. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте общественных коммуникаций

«Все массовые мероприятия в городе на 9 Мая отменены, а „Бессмертный полк“ пройдет в режиме онлайн. Однако в культурных учреждениях состоятся праздничные концерты с соблюдением всех мер безопасности», — добавили в депкоммуникаций.

Также под окнами ветеранов выступят городские артисты, которые исполнят для них песни и поздравят с праздником. В режиме онлайн проведут ряд мероприятий, но пока они разрабатываются. Решение об отмене массовых мероприятиях принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

Ранее URA.RU писало, что в столице ХМАО приняли решение об отмене массовых мероприятий, посвященных Дню Победы. Власти Ханты-Мансийска ориентировались на эпидемиологическую обстановку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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