Ревизоры признали премии курганских чиновников незаконными

Курганские чиновники необоснованно получили премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Премии, полученные курганскими чиновниками, ревизоры федерального Казначейства признали незаконными. Но курганские власти с этим не согласились и решили оспорить акт надзорного ведомства. Информация размещена на сайте арбитражного суда.

«Правительством Курганской области осуществлено в 2019 году нецелевое расходование средств из федерального бюджета за достижение по итогам работы за 2019 год на общую сумму 244 373,10 рублей», — говорится в материалах суда. По версии ревизоров, необоснованные премии за выполнение особо важных и сложных заданий были выданы семи чиновникам. При этом они не входили в региональную управленческую команду, которой предназначались федеральные средства.

Юристы правительства просили в суде принять обеспечительные меры. А именно — отменить требование казначейства вернуть средства в федеральный бюджет до решения суда по делу. Суд эту просьбу удовлетворил. Действие представления управления федерального Казначейства по Курганской области было приостановлено.

Получить оперативные комментарии в казначействе и правительстве региона URA.RU не удалось. Направлены запросы, ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало об аналогичном судебном разбирательстве. В другом предписании Казначейства (которое правительство также оспаривает в суде) говорится о необоснованном расходовании федеральных средств в размере более 151 тысячи рублей двумя специалистами. По мнению ревизоров, эти сотрудники не относятся к команде управленцев. При этом курганское правительство отказалось раскрывать подробности по делу о лишении чиновников премий. Власти отметили, что информация является служебной, поэтому доступ к ней ограничен.