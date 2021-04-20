Мэрия ЯНАО запретила коммунистам первомайский митинг

Однако свое массовое мероприятие учреждение культуры города проведет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация Салехарда запретила коммунистам проводить митинг в день труда 1 мая, ссылаясь на постановление губернатора о введении режима повышенной готовности, который продлили только до 30 апреля. Об отказе URA.RU сообщила первый секретарь партии КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина.

«Я думаю, что подобная ситуация продлится до выборов в Госдуму. Это делается для того, чтобы общество не выходило на улицу потому, что понимают: происходит что-то не то. К любому упоминанию коммунистов очень ревностно относятся», — рассказывает URA.RU Кукушкина.

Также она отметила, что представителей КПРФ пригласили 1 мая на мероприятие, которое устраивает учреждение культуры мэрии Салехарда. В администрации развернутый ответ на вопрос корреспондента об обосновании отказа не дали, просто сославшись на постановление губернатора: «на территории округа и города запрещено проведение программ, за исключением мероприятий, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в округе под угрозой празднование Дня Победы. Решение о проведении торжества будет принято исходя из эпидобстановки.