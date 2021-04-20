В Нефтеюганске дорожники в снегопад кладут асфальт (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтеюганске дорожники проводят ямочный ремонт в снегопад. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как рабочие кладут асфальт на заснеженную дорогу. Видео опубликовал пользователь под ником Stepan Bekh в социальных сетях.

«Ямочный ремонт по-нефтеюгански», — подписал пост пользователь. В комментариях в сообществе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» во «ВКонтакте» пользователей возмутило произошедшее, но не удивило. «Ну самое время. И как раз с погодой повезло!» — написал Владимир Бескурский. «Примета такая: если класть асфальт в снег или дождь, то ремонт принесет больше денег», — пишет Еж Колючкин.

В мэрии Нефтеюганска URA.RU заявили, что на видео попали кадры подготовительных работ для выполнения ямочного ремонта асфальта. «Существуют технологии укладки асфальта, которые позволяют выполнять эти работы при температуре воздуха до минус десяти градусов. Мы говорим именно о ямочном ремонте. Там велись подготовительные работы, чтобы через пару дней, когда будет плюсовая температура, заделать те ямы, размер которых превышает допустимый по ГОСТу», — добавили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО дорожники приступили к аварийному ремонту выбоин и заливают ямы холодным асфальтом. Однако жители недовольны таким решением и обвиняют власти в плохом ремонте.