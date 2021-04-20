Водитель легкового автомобиля был пьян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени пьяный водитель на автомобиле Hyundai Getz врезался в автобус, после чего легковушка улетела в кювет и загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Там уточнили, что ДТП произошло на Салаирском тракте.

«На подъездной автодороге к СНТ „Самотлор“ по Салаирскому тракту в Тюмени столкнулись автомобиль Hyundai Getz и автобус 145 маршрута. По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобилем и зацепил двигавшийся во встречном направлении автобус. От удара автомобиль отбросило в кювет, после чего произошло его возгорание», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Там уточнили, что в результате аварии пострадали два человека: различные травмы получили 58-летняя женщина, кондуктор автобуса, и водитель Hyundai. Последний пояснил автоинспекторам, что ДТП произошло, когда он ехал с другом в магазин за алкоголем. Проверка тюменца алкотестером выявила 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее URA.RU писало о том, что в центре Тюмени автомобиль вылетел на пешеходов. В ДТП пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

После ДТП машина нетрезвого тюменца улетела в кювет и сгорела Фото: управление ГИБДД по Тюменской области