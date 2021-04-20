20 апреля 2021
19 апреля 2021

В Тюмени после столкновения с автобусом сгорел автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Водитель легкового автомобиля был пьян Фото:

В Тюмени пьяный водитель на автомобиле Hyundai Getz врезался в автобус, после чего легковушка улетела в кювет и загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Там уточнили, что ДТП произошло на Салаирском тракте.

«На подъездной автодороге к СНТ „Самотлор“ по Салаирскому тракту в Тюмени столкнулись автомобиль Hyundai Getz и автобус 145 маршрута. По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобилем и зацепил двигавшийся во встречном направлении автобус. От удара автомобиль отбросило в кювет, после чего произошло его возгорание», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Там уточнили, что в результате аварии пострадали два человека: различные травмы получили 58-летняя женщина, кондуктор автобуса, и водитель Hyundai. Последний пояснил автоинспекторам, что ДТП произошло, когда он ехал с другом в магазин за алкоголем. Проверка тюменца алкотестером выявила 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее URA.RU писало о том, что в центре Тюмени автомобиль вылетел на пешеходов. В ДТП пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

После ДТП машина нетрезвого тюменца улетела в кювет и сгорела
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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