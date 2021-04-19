В ДТП пострадали пять человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На перекрестке улиц Первомайская — Герцена в Тюмени произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого одну из машин откинуло на пешеходов, стоявших на обочине у светофора. Об этом URA.RU сообщили в региональной ГИБДД. Там уточнили, что в результате аварии двое мужчин получили серьезные травмы.

«Предварительно, 63-летняя водитель автомобиля Kia выехала на полосу встречного движения и врезалась в УАЗ. От удара внедорожник отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. В больницу доставлены двое мужчин. Возможно, что они получили серьезные травмы», — сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что в УАЗе также находились трое малолетних детей. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU подтвердили, что в ДТП пострадали люди. Там уточнили, что в момент аварии рядом проезжал автомобиль скорой помощи. «Бригада скорой медицинской помощи в 15:55 стала свидетелем ДТП и остановилась помочь пострадавшим. На месте происшествия медики оказали помощь 5 пациентам, и сейчас готовят всех к транспортировке в ОКБ № 2: состояние двоих взрослых пациентов медики оценивают как тяжелое, среди пострадавших еще трое детей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП, УАЗ вылетел на тротуар, где в это время стояли пешеходы Сергей Малышев