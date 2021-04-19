19 апреля 2021
18 апреля 2021
17 апреля 2021

В центре Тюмени автомобиль вылетел на пешеходов. Пострадали пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, реанимобиль, скорая помощь, реанимация, цэмп, центр экстренной медицинской помощи
В ДТП пострадали пять человек Фото:

На перекрестке улиц Первомайская — Герцена в Тюмени произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого одну из машин откинуло на пешеходов, стоявших на обочине у светофора. Об этом URA.RU сообщили в региональной ГИБДД. Там уточнили, что в результате аварии двое мужчин получили серьезные травмы.

«Предварительно, 63-летняя водитель автомобиля Kia выехала на полосу встречного движения и врезалась в УАЗ. От удара внедорожник отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. В больницу доставлены двое мужчин. Возможно, что они получили серьезные травмы», — сообщили URA.RU в региональной Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что в УАЗе также находились трое малолетних детей. В региональном департаменте здравоохранения URA.RU подтвердили, что в ДТП пострадали люди. Там уточнили, что в момент аварии рядом проезжал автомобиль скорой помощи. «Бригада скорой медицинской помощи в 15:55 стала свидетелем ДТП и остановилась помочь пострадавшим. На месте происшествия медики оказали помощь 5 пациентам, и сейчас готовят всех к транспортировке в ОКБ № 2: состояние двоих взрослых пациентов медики оценивают как тяжелое, среди пострадавших еще трое детей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП, УАЗ вылетел на тротуар, где в это время стояли пешеходы

В момент аварии, рядом проезжал автомобиль скорой помощи

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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