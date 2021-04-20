20 апреля 2021

На митинге в Нижневартовске начались задержания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Известно минимум о двоих задержанных Фото:
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Митинги Навального

В Нижневартовске на несогласованной с властями акции протеста, организованной сторонниками осужденного блогера Алексея Навального, начались задержания. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«Задержали минимум двоих участников несанкционированного митинга. Они стояли с плакатами», — добавляет журналист.

Источник агентства в полиции ХМАО подтвердил, что в отделения полиции доставлены два человека. От официальных комментариев силовики пока воздерживаются.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к местам проведения акций протеста стянули спецтехнику. Так югорские власти намерены были помешать проведению несогласованных акций протеста, устроив в вечернее время уборку главных городских площадей от снега.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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