Известно минимум о двоих задержанных Фото: Артем Феоктистов

новость из сюжета Митинги Навального

В Нижневартовске на несогласованной с властями акции протеста, организованной сторонниками осужденного блогера Алексея Навального, начались задержания. Об этом сообщает журналист URA.RU с места событий.

«Задержали минимум двоих участников несанкционированного митинга. Они стояли с плакатами», — добавляет журналист.

Источник агентства в полиции ХМАО подтвердил, что в отделения полиции доставлены два человека. От официальных комментариев силовики пока воздерживаются.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к местам проведения акций протеста стянули спецтехнику. Так югорские власти намерены были помешать проведению несогласованных акций протеста, устроив в вечернее время уборку главных городских площадей от снега.

Фото: Артем Феоктистов