Роструд назвал причины смертей россиян на работе

30% россиян пострадали или погибли на рабочем месте из-за падения с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
«Согласно статистике, практически каждый третий несчастный случай происходит в результате падения пострадавшего с высоты», — цитирует «Ридус» пресс-службу Роструда. Отмечается, что это происходит из-за неправильной подготовки работников или ошибок при организации труда.
В Роструде сообщили, что за 2020 год произошел 351 несчастный случай. В статистике учитываются те, кто умер на рабочем месте или получил серьезный ущерб здоровью.
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