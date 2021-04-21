Роструд назвал причины смертей россиян на работе

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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, строители, работа на высоте, строитель, рабочие в спецовках
Самой частой причиной смерти россиян на работе является падение с высоты Фото:

30% россиян пострадали или погибли на рабочем месте из-за падения с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.

«Согласно статистике, практически каждый третий несчастный случай происходит в результате падения пострадавшего с высоты», — цитирует «Ридус» пресс-службу Роструда. Отмечается, что это происходит из-за неправильной подготовки работников или ошибок при организации труда.

В Роструде сообщили, что за 2020 год произошел 351 несчастный случай. В статистике учитываются те, кто умер на рабочем месте или получил серьезный ущерб здоровью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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