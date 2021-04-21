«Единая Россия» пойдет на выборы с тезисами послания Путина

«Единая Россия» возьмет тезисы Владимира Путина за основу на выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

«Единая Россия» возьмет за основу своей предвыборной кампании озвученные в послании президента Владимира Путина инициативы о поддержке семей с детьми, молодых родителей, беременных, жителей сельских территорий, а также об улучшении качества медпомощи и доступности лекарств. Эти же темы раньше поднимала сама партия и обращалась с просьбой об их поддержке к главе государства, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР.

Президент затронул тему оплаты больничных родителям дошкольников вне зависимости от рабочего стажа. Данное предложение было озвучено единороссами на встрече с руководителями «Совета матерей».

Еще одна тема, предложенная «Единой Россией», — помощь беременным. Президент поручил предусмотреть для вставших на учет в ранние сроки беременности ежемесячную выплату в 6 350 рублей (в среднем по стране). «Важно, чтобы будущая мама получала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», — заявил Путин.

Также он призвал сделать детский отдых максимально доступным и возвращать в этом году половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Единороссы ранее озвучивали и эту инициативу, как и предложение по закупке автомобилей скорой помощи.

Вместе с тем Путин сообщил, что в течение трех лет в сельскую местность, поселки и малые города будет направлено пять тысяч новых автомобилей, что практически полностью обновит весь парк. Уже в эти дни партия реализует программу мобильных поликлиник «Поезд здоровья», что тоже перекликается с заявлением главы государства об отправке в регионы мобильных медицинских комплексов. В этом же ряду — обновление парков школьных автобусов (на 16 тысяч) и бесплатное подключение жителей страны к газу.

Отдельно стоит выделить выделение регионам инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых. До конца 2023 года на них направят не менее 500 млрд рублей.

Послание Путина открывает новый этап развития России, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Для нас принципиально важно, что в послании учтены предложения „Единой России“, которые мы готовили вместе с людьми», — рассказал он.

Турчак подчеркнул, что 22 апреля состоится заседание программной комиссии партии. На ней будет обсуждаться реализация послания.

О сигналах, которые были даны в послании, рассказал эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Первый из них говорит о том, что Путин слышит инициативы единороссов, а также использует их в работе. Второй — о том, что он относится к «Единой России» с особым вниманием — партия многократно упоминалась в его речи. «И третье — Путин ориентирует партию на активизацию социальной повестки и работу с правительством по предложенным им стратегическим приоритетам и конкретным инициативам», — добавил Чеснаков.