«Единая Россия» попросит Путина увеличить выплаты больничных

«Единороссы» обратятся к президенту с предложением об изменении системы выплат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» предложит президенту Владимиру Путину оплачивать больничные родителям дошкольников в полном объеме и без учета трудового стажа. Об этом заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся», — заявил Турчак.

Инициатором предложения выступила Буцкая. По ее словам, организация получает тысячи обращений по вопросу оплаты больничных листов. Чаще всего — от молодых родителей, которые либо являются студентами, либо недавно окончили учебное заведение и только начали работать. «Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка», — отметила Буцкая.

Лидер движения поблагодарила Турчака за инициативы ЕР по поддержке семей с детьми. В 2020 году по инициативе партии пособие по уходу за детьми до 1,5 лет было увеличено в два раза — до 6,7 тысяч рублей, а максимальный размер пособия для женщин, которые лишились работы во время декретного отпуска — с 6 тысяч до 13 тысяч 504 рублей.

В этом году вступил в силу закон ЕР, согласно которому семья может устроить детей в детсад и начальную школу, если в них уже обучаются их братья и сестры. Прием по новым правилам начался с 1 апреля. «Единая Россия» прорабатывает вопрос законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны. Предполагается, что этот статус будет подтверждаться специальным удостоверением, которое будет действовать во всех регионах. В партии отмечают, что избавят многодетные семьи от подтверждения своего статуса при переезде в другой регион.