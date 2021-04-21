Владимир Путин анонсировал новые выплаты для россиян
В Москве прошло ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. На нем глава государства анонсировал новые меры поддержки россиянам, бизнесу, а также пригрозил странам Запада. Самое важное — в материале URA.RU.
Новые выплаты
- С 1 июля в России вводят выплаты для семей с детьми от 8 до 16 лет. По словам президента, средний размер выплат составит 5650 рублей на каждого ребенка. Кроме того, все российские семьи с детьми школьного возраста получат по 10 тысяч рублей к началу нового учебного года.
- Глава государства предложил возвращать родителям, отправившим летом своих детей в лагеря, половину стоимости путевок. Также будет продлена и программа возвращения средств за туристические поездки внутри страны.
- Родители, ухаживающие за болеющими детьми, получат полный объем выплат по больничным листам. Сейчас такие сотрудники получают от 60 до 100% от заработной платы в зависимости от стажа.
- Россиянок, вставших на медицинский учет на ранних сроках беременности, ждут новые дотации. По словам Владимира Путина, беременные женщины, чьи доходы будут признаны низкими, получат ежемесячные выплаты в половину прожиточного минимума — 6350 рублей.
- Кураторы учебных групп в вузах и колледжах за свою работу получат доплату в 5 тысяч рублей. Глава государства подчеркнул, что на эти цели из бюджета должно быть выделено порядка 10 миллиардов рублей за два года.
Бизнес
- Проведение газа к земельным участкам россиян должно стать бесплатной услугой. По мнению Путина, правительство РФ должно отработать детали программы такой газификации граждан.
- Ежегодно в России будет вводиться в эксплуатацию порядка 120 миллионов квадратных метров жилья. По словам президента, такое количество позволит обеспечить новыми квартирами все молодые семьи.
- Владимир Путин поручил правительству разработать новые предложения по поддержке малого и среднего бизнеса. Кроме того, прошлогоднее снижение для предпринимателей страховых взносов с 30% до 15% станет постоянной мерой.
Здравоохранение, экология и туризм
- Программа диспансеризации россиян будет расширена. По мнению главы государства, она должна распространяться на граждан разных возрастов, чтобы добиться увеличения средней продолжительности жизни в стране.
- Собственники и импортеры продукции в России должны нести финансовую ответственность за нарушение экологических требований и вред природе. Путин подчеркнул, что ответственность производителей за утилизацию доходов ужесточится уже в этом году, а сами компании обязаны снизить количество выбросов в атмосферу на 20%.
- Кроме того, по мнению президента, в России должна полноценно заработать система квотирования вредных выбросов в атмосферу. Также в стране должна появиться отрасль по утилизации углеродных выбросов.
- Туристическая отрасль страны получит льготные кредиты. Сообщается, что эти деньги будут направлены на строительство и реконструкцию гостиниц и другой инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и составит 3-5% годовых.
Регионы
- Челябинская область получит кредит на обновление проектов транспорта и метрополитена. По словам Путина, такой инфраструктурный кредит будет выдан на 15 лет со ставкой не более 3% годовых.
- В ближайшие два года в России число бюджетных мест в вузах увеличится на 45 тысяч. Не менее 75% из них достанется регионам.
- В России продолжится строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань до Екатеринбурга. На форсирование этого проекта будут выделены средства из федерального бюджета.
- В ЯНАО в ближайшее время будет запущено строительство Северного широтного хода — железнодорожной магистрали, призванной дать импульс освоению Арктики. По словам Путина, этот проект уже давно прорабатывается.
- Российские регионы получат отсрочку на выплату полученных в прошлом году коронавирусных кредитов. По словам президента, выплаты по кредитам будут реструктуризированы и продлены до 2029 года. Кроме того, им будут предоставлены другие инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых.
- Регионам РФ, уровень коммерческой задолженности которых превышает 25% от доходов, будут предоставлены бюджетные займы на ту же величину. Погашение данных займов также отсрочено до 2029 года.
- На меры поддержки регионов будет выделено порядка 500 миллиардов рублей. Данные меры будут проработаны к июню.
Международные отношения
- Страны, переходящие «красную черту» в отношениях с Россией, пожалеют о содеянном, заявил президент. По его словам, Москва сама будет определять, где проходит эта черта в каждом конкретном случае. Для этих целей к 2024 году доля современного оружия в российских войсках составит 76%.
- Западные страны собирались взять столицу Белоруссии в блокаду и отключить ее от электроэнергии, заявил президент. По его словам, высшие должностные лица перешли уже все границы вплоть до попыток госпереворота и убийства президента.
Мнение экспертов
- На инициативы президента уже отреагировали в экспертном сообществе. Так, писатель и политик Захар Прилепин отметил несколько раз прозвучавшее в первой половине послания слово «культура». «Хорошо. Много про молодых родителей и детей. Очень хорошо», — написал он в своем telegram-канале.
- Политолог Алексей Чеснаков также в своем telegram-канале назвал послание Путина «сигналом». Он добавил, что с учетом поставленных главой государства задач России нужна конкурентная борьба на выборах.
- Политик и публицист Николай Стариков в послании президента обратил внимание на государственное кредитование экономики. «Прекрасные направления для работы», — отметил он.
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