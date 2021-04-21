Новые выплаты для семей с детьми и помощь регионам. Главные тезисы послания Путина

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин анонсировал новые выплаты для россиян Фото:

В Москве прошло ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. На нем глава государства анонсировал новые меры поддержки россиянам, бизнесу, а также пригрозил странам Запада. Самое важное — в материале URA.RU.

Новые выплаты

Бизнес

Здравоохранение, экология и туризм

  • Программа диспансеризации россиян будет расширена. По мнению главы государства, она должна распространяться на граждан разных возрастов, чтобы добиться увеличения средней продолжительности жизни в стране.
  • Собственники и импортеры продукции в России должны нести финансовую ответственность за нарушение экологических требований и вред природе. Путин подчеркнул, что ответственность производителей за утилизацию доходов ужесточится уже в этом году, а сами компании обязаны снизить количество выбросов в атмосферу на 20%.
  • Кроме того, по мнению президента, в России должна полноценно заработать система квотирования вредных выбросов в атмосферу. Также в стране должна появиться отрасль по утилизации углеродных выбросов.
  • Туристическая отрасль страны получит льготные кредиты. Сообщается, что эти деньги будут направлены на строительство и реконструкцию гостиниц и другой инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и составит 3-5% годовых.

Регионы

Международные отношения

  • Страны, переходящие «красную черту» в отношениях с Россией, пожалеют о содеянном, заявил президент. По его словам, Москва сама будет определять, где проходит эта черта в каждом конкретном случае. Для этих целей к 2024 году доля современного оружия в российских войсках составит 76%.
  • Западные страны собирались взять столицу Белоруссии в блокаду и отключить ее от электроэнергии, заявил президент. По его словам, высшие должностные лица перешли уже все границы вплоть до попыток госпереворота и убийства президента.

Мнение экспертов

  • На инициативы президента уже отреагировали в экспертном сообществе. Так, писатель и политик Захар Прилепин отметил несколько раз прозвучавшее в первой половине послания слово «культура». «Хорошо. Много про молодых родителей и детей. Очень хорошо», — написал он в своем telegram-канале.
  • Политолог Алексей Чеснаков также в своем telegram-канале назвал послание Путина «сигналом». Он добавил, что с учетом поставленных главой государства задач России нужна конкурентная борьба на выборах.
  • Политик и публицист Николай Стариков в послании президента обратил внимание на государственное кредитование экономики. «Прекрасные направления для работы», — отметил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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