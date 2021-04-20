Три мотоциклиста попали в ДТП в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на пешеходном переходе возле кинотеатра «Россия» три мотоциклиста попали в аварию. Один из них был доставлен в больницу. Об этом с места событий передает журналист URA.RU. В отделе пропаганды городской ГИБДД рассказали подробности.

«По предварительной версии, мотоциклисты двигались по улице Гоголя. Двое из них остановились на светофоре на запрещающий сигнал. В это время за ними ехал третий мотоциклист, который не смог вовремя остановиться. Один из пострадавших доставлен в больницу с травмами», — уточнили в Госавтоинспекции Кургана.

URA.RU ранее писало, что пьяная тюменка спровоцировала ДТП на федеральной автодороге Курган — Тюмень, в котором получили травмы четыре человека, в том числе двое малолетних детей. Автоинспекторам она пояснила, что незадолго до аварии выпила несколько глотков пива.