20 апреля 2021

Мотоциклисты попали в массовое ДТП в центре Кургана. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган
Три мотоциклиста попали в ДТП в Кургане Фото:

В Кургане на пешеходном переходе возле кинотеатра «Россия» три мотоциклиста попали в аварию. Один из них был доставлен в больницу. Об этом с места событий передает журналист URA.RU. В отделе пропаганды городской ГИБДД рассказали подробности.

«По предварительной версии, мотоциклисты двигались по улице Гоголя. Двое из них остановились на светофоре на запрещающий сигнал. В это время за ними ехал третий мотоциклист, который не смог вовремя остановиться. Один из пострадавших доставлен в больницу с травмами», — уточнили в Госавтоинспекции Кургана.

URA.RU ранее писало, что пьяная тюменка спровоцировала ДТП на федеральной автодороге Курган — Тюмень, в котором получили травмы четыре человека, в том числе двое малолетних детей. Автоинспекторам она пояснила, что незадолго до аварии выпила несколько глотков пива.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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