Политологи рассказали о причинах полного провала митингов в ЯНАО

В ЯНАО низкая протестная активность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Провал незаконных митингов в поддержку блогера Алексея Навального в ЯНАО связан с отсутствием акцентированной протестной повестки. Кроме того, для жителей региона нехарактерно открыто выражать свою позицию. Таким мнением с URA.RU поделились политологи.

«Все на виду, все друг друга знают. Многие работают в каких-то государственных или около государственных структурах. Люди могут что-то обсудить, сидя у себя на кухнях, даже не в соцсетях», — сообщил URA.RU политолог Александр Белоусов. Кроме того, он считает, что открытое выражение несогласия с властью на Ямале не принимается обществом.

Политолог Александр Безделов привел еще одну причину отсутствия несанкционированных митингов в округе — низкий уровень поддержки Навального. «Прошедшие акции в стране показали, что правоохранительные органы жестко реагируют на организацию незаконных протестов», — рассказывает URA.RU Безделов. Это, по его мнению, стало еще одним важным фактором, оставившим сторонников блогера дома.

«На Ямале сохраняется высокая социальная удовлетворенность, подкрепленная как общей политикой региона, так и личными решениями президента, прозвучавшими в послании», — такую точку зрения высказал политолог Кирилл Истомин. Кроме того, он считает, что молодежь получает в округе высокий уровень поддержки и не подвержена маргинальным идеям. «Единственные, кто могли бы выступить, — это коммунисты. Но по линии федерального руководства партии проходит рекомендация не поддерживать несогласованные акции», — добавил Истомин.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на несанкционированный митинг в поддержку Навального никто не пришел. Политологи предвидели такой исход событий.