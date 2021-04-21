Экс-президент Украины раскрыл, зачем хочет встретиться с Путиным

Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы провести беседу. Об этом Кравчук рассказал журналистам.
«Безусловно (готов встретиться с Путиным — прим. ред.). Хоть сегодня. Мне есть, что сказать ему. [Политики РФ] сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Он отметил, что также хотел бы провести разговор с некоторыми другими российскими политиками.
Кравчук отметил, что Путин может отказаться от встречи. Это может произойти, потому что Украина находится в сложном положении, отметил экс-президент.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Донбассе, где идет война ДНР и ЛНР с силами ВСУ. Украинский лидер отметил, что встреча будет дипломатической, передает телеканал 360.
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