21 апреля 2021

Двум категориям россиян упростят получение доплаты к пенсии

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Получение надбавки облегчат для летчиков и шахтеров Фото:

Членам летных экипажей и работникам угольной промышленности упростят получение пенсионных надбавок. Законопроект разработан Минтруда.

«Закрепляется обязанность за организациями по предоставлению в ПФР сведений о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии. Сведения работодатели должны будут сдать в ПФР до 1 июля 2024 года», — пишет «Российская газета».

Законопроект избавит летчиков и шахтеров от необходимости собирать документы. Также проект закона предусматривает работу органов ПФР с архивными учреждениями. Это избавит граждан от сбора архивных документов, доказывающих стаж.

Ранее сообщалось об изменениях в пенсионной политике для инвалидов. Согласно новым правилам, выплаты этой категории граждан будут начисляться автоматически.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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