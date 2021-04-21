Двум категориям россиян упростят получение доплаты к пенсии

Членам летных экипажей и работникам угольной промышленности упростят получение пенсионных надбавок. Законопроект разработан Минтруда.
«Закрепляется обязанность за организациями по предоставлению в ПФР сведений о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии. Сведения работодатели должны будут сдать в ПФР до 1 июля 2024 года», — пишет «Российская газета».
Законопроект избавит летчиков и шахтеров от необходимости собирать документы. Также проект закона предусматривает работу органов ПФР с архивными учреждениями. Это избавит граждан от сбора архивных документов, доказывающих стаж.
Ранее сообщалось об изменениях в пенсионной политике для инвалидов. Согласно новым правилам, выплаты этой категории граждан будут начисляться автоматически.
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