21 апреля 2021

Пенсии для части россиян предложили назначать автоматически

© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект рассмотрят в ближайшее время Фото:

В России могут ввести автоматическое назначение пенсий для инвалидов. Им не потребуется оформлять заявления. Законопроект будет рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

«Согласно новым правилам, после внесения данных в федеральный реестр инвалидов, они автоматически будут направляться в Пенсионный фонд. На рассмотрение будет уходить около пяти дней, после чего человеку придет извещение о назначении пенсии», — передает «Парламентская газета». Кроме этого, инвалидам будут автоматически предоставлять региональные социальные надбавки и досрочные пенсии.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили о единовременной выплате в размере 12 100 рублей. Она положена россиянам, достигшим 80 лет. Кроме того, до 1 января 2022 года продлен режим дистанционного предоставления услуг. При этом более половины россиян признались, что их не устраивают пенсии в стране. Только 3% респондентов посчитали, что смогут нормально прожить на пенсию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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