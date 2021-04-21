21 апреля 2021

Набор для шашлыка в России подорожал на 25% за время пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю. Екатеринбург, шашлык
Полный шашлычный набор в этом году стоит 1958 рублей Фото:

Средний чек шашлычного набора в России вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, когда был введен режим самоизоляции. Об этом сообщают эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс».

В необходимый набор аналитики включили мангал, шампуры, древесный уголь, розжиг и порцию мяса. «Средний чек такого „шашлычного набора“ составил 1958 рублей, что оказалось на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1561 рубль). Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям», — сообщили аналитики РИА «Новостям».

Самое большое удорожание среди всего набора у мангала — его стоимость выросла за год на 48%. Стоимость розжига увеличилась на 43%. Мясо и шампуры также подорожали на 15% и 5% соответственно. Только древесный уголь упал в цене на 11%.

В прошлом году карантин в Москве ввели 30 марта, пишет RT. После столицы к этой мере прибегли и другие регионы страны. После ослабления ограничений на самоизоляции оставались только пожилые люди, однако и для них этот режим уже сняли 8 марта, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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