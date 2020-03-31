Россия переходит на режим самоизоляции

Покидать квартиру жителям перечисленных регионов разрешается только в случаях крайней необходимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим самоизоляции введен в 27 регионах России. Эти субъекты отреагировали на просьбу премьер-министра РФ Михаила Мишустина о принятии мер, введенных Москвой.

По данным РИА «Новости», карантин введен в столице, в Московской области, Санкт-Петербурге, республике Адыгея, Архангельской, Белгородской, Вологодской и Волгоградской областях. Также самоизоляции должны придерживаться жители Иркутской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской и Нижегородской областей. Помимо этого, карантин объявлен в республике Марий Эл, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Калужской и Свердловской областях. Кроме того решение о введении режима приняли власти республики Коми, Татарстана, Чечни, Чувашии и Якутии.

Покидать квартиру жителям перечисленных регионов разрешается при обращении за медицинской помощью, либо при наличии угрозы жизни и здоровью. Из дома можно выходить, если человек отправляется на работу или за покупками в ближайший магазин. Также разрешается выбрасывать мусор и выгуливать домашних животных. Кроме того, жителям регионов необходимо держаться друг от друга на расстоянии в полтора метра. Единственное исключение — поездки в такси.

Ранее стало известно, что в России появился новый бизнес в условиях коронавируса. В Москве начали появляться объявления о сдаче собак для выгула в аренду. Сейчас в России насчитывается 1 848 зараженных вирусом.