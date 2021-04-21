21 апреля 2021
20 апреля 2021

В Тюмень возвращают рейсы «Аэрофлота»

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Аэрофлот» ежедневно будет летать из Тюмени в Москву Фото:

Компания «Аэрофлот» снова начнет выполнять рейсы из Тюмени в Москву. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино».

«С 1 мая 2021 года авиакомпания „Аэрофлот“ приступает к выполнению рейса SU1509», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино». Самолеты из Тюмени в Москву (и обратно), будут летать ежедневно.

Полеты будут выполнять на самолете А320. Вылет из Тюмени в 07:25. Из Москвы — в 01:30. Согласно данным на сайте авиакомпании, 1 мая цена билета стартует от 8 170 рублей. На более поздние даты билеты дешевле — от 6 670 рублей.

Ранее агентство писало, что в марте «Аэрофлот» перестал выполнять полеты из Тюмени в Москву, полностью передав их своим дочерним компаниям. Такое решение вызвало общественный резонанс — из-за удорожания билетов и снижения частоты рейсов. Позднее АК «Россия» ввела в расписание дополнительный московский рейс.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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