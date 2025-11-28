Логотип РИА URA.RU
На место крупного пожара в Кургане приехала полиция. Фото, видео

28 ноября 2025 в 19:07
На горевшую стройку в Кургане приехала полиция

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане полиция прибыла на место крупного пожара на территорию строящегося жилого комплекса «Маяк». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места происшествия.

По словам корреспондента, пожарные уже завершили работы по ликвидации возгорания: «Пожарных машин здесь нет. Полиция проехала на территорию стройки». Сейчас на месте происшествия в основном присутствуют сотрудники МЧС и полиция.

Пресс-служба МЧС сообщала, что устанавливаются причины возгорания на стройке, где горели кровля и стройматериалы. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Курганской области и представителю застройщика. Ответ ожидается.

Пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк» в Кургане произошел в 6-а микрорайоне (район Заозерный). Сообщение о возгорании кровли и стройматериалов поступило в МЧС в 17:05, а уже в 17:21 была объявлена локализация огня.


Корреспондент URA.RU сообщил, что пожарные завершили ликвидацию возгорания

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

