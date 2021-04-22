ФСБ заявила о задержании госизменника в Крыму. Видео

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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, бронежилет, балаклава, спецподразделение, место проишествия, полиция, лубянская площадь, росгвардия, полицейское оцепление
Он передавал данные Украине о Черноморском флоте РФ Фото:

В Севастополе задержали россиянина, который, вероятно, передавал Украине сведения о Черноморском флоте. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота. Их утечка за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — сообщили в ведомстве, пишет РИА «Новости». Сейчас завели уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Ранее по этой статье признали виновным бывшего помощника экс-полпреда президента в УрФО Александра Воробьева и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Он был задержан 4 июля 2019 года, когда полпредом был Николай Цуканов. Во время обысков у него нашли польский паспорт и звукозаписывающую аппаратуру. Ему предъявлено официальное обвинение в государственной измене. По версии следствия, Воробьев является польским шпионом: он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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