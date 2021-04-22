Захарова заявила, что Россия сдерживает войну в Донбассе

Мария Захарова заявила, что действия России не дают другим странам ухудшать положение дел в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Война в Донбассе не начинается благодаря России. С таким заявлением выступила представитель МИД Мария Захарова.

«Если бы не действия нашей страны по ряду направлений, коллективный Запад уже давно ни перед чем не останавливался бы», — заявила Захарова. Представитель МИД не уточнила, от чего именно не смогли бы удержаться западные страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва столкнется с последствиями в случае агрессивных действий в Донбассе. По словам главы Госдепа, у границ Украины сосредоточено максимальное количество российских войск.