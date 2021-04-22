Захарова заявила, что Россия сдерживает войну в Донбассе

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Медиа-форум
Мария Захарова заявила, что действия России не дают другим странам ухудшать положение дел в Донбассе Фото:
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Война на Украине

Война в Донбассе не начинается благодаря России. С таким заявлением выступила представитель МИД Мария Захарова.

«Если бы не действия нашей страны по ряду направлений, коллективный Запад уже давно ни перед чем не останавливался бы», — заявила Захарова. Представитель МИД не уточнила, от чего именно не смогли бы удержаться западные страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва столкнется с последствиями в случае агрессивных действий в Донбассе. По словам главы Госдепа, у границ Украины сосредоточено максимальное количество российских войск.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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