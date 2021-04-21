21 апреля 2021

Свердловский губернатор займется грязной работой

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в госпитале ветеранов войн. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгения Куйвашева ждут на субботнике в детской больнице Фото:

Губернатор Свердловской области выйдет на субботник в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник, информацию также подтвердили в пресс-службе губернатора.

«Свердловская область присоединится к Всероссийскому весеннему субботнику, намеченному на 24 апреля. Губернатор традиционно вместе с жителями региона выходит на уборку территорий после зимы. Планируется, что на этот раз, в Год медицинского работника, Евгений Куйвашев будет участвовать в субботнике на территории детской больницы №9 в Екатеринбурге», — сообщила пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина. Она добавила, что экологические акции пройдут по всей области, если позволит погода. «В случае дождей они могут быть перенесены на другое время», — предупредила она.

В 2019 году Евгений Куйвашев пропустил субботник, потому что встречал генпрокурора России Юрия Чайку. В 2020 году массовые субботники не проводились из-за пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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