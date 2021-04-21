21 апреля 2021
20 апреля 2021

Депутаты ЯНАО приняли решение по объединению муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, избирательная комиссия, законодательное собрание, счетная палата, янао, департамент здравоохранения, ямал
Заседание законодательного собрания ЯНАО, на котором было принято решение, состоялось 22 апреля Фото:

Регпарламент ЯНАО одобрил присоединение Харпа к Лабытнанги и Пурпе к Губкинскому. Также депутаты подержали создание муниципальных округов из поселений Ямальского, Приуральского и Красноселькупского районов. Об этом решении сообщается на официальном сайте заксобрания ЯНАО.

«В муниципальном округе будет один глава, одна местная администрация и один представительный орган. В населенных пунктах будут созданы территориальные отделы районной администрации, следовательно населению не придется для решения вопросов ездить в районные центры», — приводит пресс-служба ЗС ЯНАО слова депутата Наталии Фиголь.

Кроме того, для жителей сохранятся в полном объеме все положенные им льготы. Очереди на получения жилья останутся неизменными.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители поселка Харп одобрили объединение с Лабытнанги, также как и пурпейцы вхождение в состав Губкинского. Потом этот же выбор сделали и депутаты городских дум, а после вынесли вопрос на рассмотрение регпарламента ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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