Депутаты ЯНАО приняли решение по объединению муниципалитетов

Заседание законодательного собрания ЯНАО, на котором было принято решение, состоялось 22 апреля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Регпарламент ЯНАО одобрил присоединение Харпа к Лабытнанги и Пурпе к Губкинскому. Также депутаты подержали создание муниципальных округов из поселений Ямальского, Приуральского и Красноселькупского районов. Об этом решении сообщается на официальном сайте заксобрания ЯНАО.

«В муниципальном округе будет один глава, одна местная администрация и один представительный орган. В населенных пунктах будут созданы территориальные отделы районной администрации, следовательно населению не придется для решения вопросов ездить в районные центры», — приводит пресс-служба ЗС ЯНАО слова депутата Наталии Фиголь.

Кроме того, для жителей сохранятся в полном объеме все положенные им льготы. Очереди на получения жилья останутся неизменными.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители поселка Харп одобрили объединение с Лабытнанги, также как и пурпейцы вхождение в состав Губкинского. Потом этот же выбор сделали и депутаты городских дум, а после вынесли вопрос на рассмотрение регпарламента ЯНАО.