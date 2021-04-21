21 апреля 2021

Тобольск затянуло смогом от лесных пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной смога власти называют дым от природных пожаров, который ветер несет в город Фото:

Жители Тобольска (Тюменская область) жалуются на смог и запах гари, которые накрыли город. Горожане пишут об этом в соцсетях. Власти заявляют, что угрозы для города нет.

«Вновь гарь по всему городу», «Кошмар, ужасно воняет, а дождей пока не предвидится», «Даже окна закрытые не помогают. Дома вонь, в подъезде тоже», — такие сообщения появились в группе «Типичный Тобольск» социальной сети «ВКонтакте».

Жалобы тоболяки подкрепляют фотографиями. На снимках видно, что город затянут смогом.

«В связи с изменением направления ветра смог от пожаров появился в Тобольске. Угрозы городу и его жителям нет», — цитируют директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича в телеграм-канале оперативного штаба Тюменской области. Там добавили, что за сутки в регионе возникло десять лесных и более 30 природных пожаров.

«В районах, примыкающих к территории города, зафиксировано пять очагов ландшафтных пожаров. В целях предупреждения отравления продуктами горения и обострения хронических заболеваний, необходимо уделять особое внимание профилактике», — такой комментарий URA.RU предоставили в пресс-службе мэрии Тобольска.

Гражданам рекомендовали реже бывать на открытом воздухе (особенно по утрам), использовать кондиционеры, пить больше воды и носить увлажненные защитные маски. При признаках недомогания — обращаться к врачам.

Над городом висит смог от лесных пожаров
Фото:
Тобольск затянут дымкой
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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