Причиной смога власти называют дым от природных пожаров, который ветер несет в город Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) жалуются на смог и запах гари, которые накрыли город. Горожане пишут об этом в соцсетях. Власти заявляют, что угрозы для города нет.

«Вновь гарь по всему городу», «Кошмар, ужасно воняет, а дождей пока не предвидится», «Даже окна закрытые не помогают. Дома вонь, в подъезде тоже», — такие сообщения появились в группе «Типичный Тобольск» социальной сети «ВКонтакте».

Жалобы тоболяки подкрепляют фотографиями. На снимках видно, что город затянут смогом.

«В связи с изменением направления ветра смог от пожаров появился в Тобольске. Угрозы городу и его жителям нет», — цитируют директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрея Михновича в телеграм-канале оперативного штаба Тюменской области. Там добавили, что за сутки в регионе возникло десять лесных и более 30 природных пожаров.

«В районах, примыкающих к территории города, зафиксировано пять очагов ландшафтных пожаров. В целях предупреждения отравления продуктами горения и обострения хронических заболеваний, необходимо уделять особое внимание профилактике», — такой комментарий URA.RU предоставили в пресс-службе мэрии Тобольска.

Гражданам рекомендовали реже бывать на открытом воздухе (особенно по утрам), использовать кондиционеры, пить больше воды и носить увлажненные защитные маски. При признаках недомогания — обращаться к врачам.

Над городом висит смог от лесных пожаров Фото: группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»

Тобольск затянут дымкой Фото: группа «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»