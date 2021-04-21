Депутаты ЯНАО приняли закон о новых льготах аборигенам

Депутаты поддержали решение губернатора ЯНАО Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутаты регпарламента ЯНАО приняли закон о чумовом капитале. Эту меру поддержки анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Получить ее смогут многодетные семьи из числа КМНС. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте заксобрания ЯНАО.

«Не было сомнений, что депутаты единогласно поддержат инициативу главы региона. Она направлена не только на поддержку молодой многодетной семьи, но и отвечает приоритетам региональной политики в отношении помощи коренным малочисленным народам Крайнего Севера», — передает пресс-служба ЗС ЯНАО слова спикера регпарламента Сергея Ямкина.

Льготой смогут воспользоваться только те многодетные родители, чей возраст не превышает 36 лет. Еще одно условие для получения этой меры поддержки — появление третьего ребенка в семье с 1 января.

После заявление губернатора о чумовом капитале было создано постановление, которое регламентирует порядок предоставления этой льготы. Вместе с чумом семьям будут выдавать нарты, стоимость комплекта не должна быть больше 580 тысяч рублей. Блогер-миллионник Алексей Пивоваров с иронией отозвался об этом проекте Артюхова.