21 апреля 2021
20 апреля 2021

Олигарх из ХМАО стал богаче на 500 млн долларов. Но опустился в списке Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз, богданов владимир
Состояние Владимира Богданова в рейтинге Forbes 2021 составляет 1800 млн долларов Фото:

Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов стал богаче на 500 миллионов долларов. Однако в списке 200 богатейших людей России по версии Forbes он опустился на три позиции.

«Состояние Владимира Богданова в 2021 составляет 1800 млн долларов», — пишет Forbes. Несмотря на увеличение стоимости активов, Богданов в рейтинге 2021 года опустился с 73 на 76 строчку. Согласно информации издания, гендиректор «Сургутнефтегаза» вернулся к показателям своего финансового состояния трехлетней давности. Максимально высокое место в списке богатейших людей страны Богданов занимал в 2011 и 2013 годах с 3300 млн долларов.

Ранее URA.RU писало, что в рейтинге российских миллиардеров сменился лидер. Им стал глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Состояние бизнесмена и его семьи оценивается в 29,2 миллиарда долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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