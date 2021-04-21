Состояние Владимира Богданова в рейтинге Forbes 2021 составляет 1800 млн долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов стал богаче на 500 миллионов долларов. Однако в списке 200 богатейших людей России по версии Forbes он опустился на три позиции.

«Состояние Владимира Богданова в 2021 составляет 1800 млн долларов», — пишет Forbes. Несмотря на увеличение стоимости активов, Богданов в рейтинге 2021 года опустился с 73 на 76 строчку. Согласно информации издания, гендиректор «Сургутнефтегаза» вернулся к показателям своего финансового состояния трехлетней давности. Максимально высокое место в списке богатейших людей страны Богданов занимал в 2011 и 2013 годах с 3300 млн долларов.

Ранее URA.RU писало, что в рейтинге российских миллиардеров сменился лидер. Им стал глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Состояние бизнесмена и его семьи оценивается в 29,2 миллиарда долларов.