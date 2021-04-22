Дерипаска предрек США дефолт

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Олег Дерипаска считает, что в США может начаться новый экономический кризис Фото:

Российский миллиардер, бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал финансовую политику США, которая может привести к дефолту в стране. Об этом предприниматель написал в своем telegram-канале.

«Америка так может доиграться и до квазидефолта», — рассказал Дерипаска, отметив растущий государственный долг страны. Бизнесмен объяснил, что долг США скоро может достигнуть 30 трлн долларов.

В связи с этим Дерипаска раскритиковал решение властей США принять меры по стимулированию экономики. Бизнесмен уверен, что средства, которые предполагается потратить на это (1 трлн долларов), могут негативно сказаться на экономике страны.

Ранее Дерипаска высказывался о проблемах российской экономики. В частности, он заявлял, что на финансовую политику РФ могут повлиять новые экономические санкции США. Ранее экономисты заявляли, что ограничения Вашингтона могут негативно сказаться на госдолге США, передает «Дни.ру».

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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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