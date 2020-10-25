Дерипаска увидел новую угрозу для российской экономики

Олег Дерипаска считает, что санкции США пошатнут российскую экономику Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Выборы в США могут сильно навредить российской экономике, если новая администрация выберет более жесткую политику относительно РФ. Изменить дело может даже новый пакет санкций, заявил журналистам бизнесмен Олег Дерипаска.

«Ну, он [итог президентских выборов в США — прим. ред.] может значительно ухудшить [развитие российской экономики], если будет более агрессивная позиция со стороны новой администрации», — рассказал Дерипаска в интервью для «Россия-1». Причем ухудшить положение может и старая администрация.

Бизнесмен уверен, что любой серьезный пакет санкций станет ударом для экономики страны. От чего будет зависеть позиция администрации президента США, Дерипаска не уточнил.

14 февраля американские власти продлили санкции против Олега Дерипаски, напоминает агентство Nation news. Его также обвинили в продвижении российских интересов за границей, уточнила «Национальная служба новостей».

В случае победы на выборах Джо Байдена, доллар может начать стоить более 80 рублей. Такой прогноз URA.RU ранее дал экономист Виталий Калугин. С другой стороны начальник сектора международных экономических организаций Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков заявлял, что доллар может подешеветь на треть. Для этого есть три причины: большой госдолг США, дефицит госбюджета и торгового баланса страны.