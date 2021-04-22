Бывший полковник-олигарх из ФСБ получил 7 лет за коррупцию

Миллиардер и полковник ФСБ в отставке Кирилл Черкалин получил 7 лет строго режима. Соответствующее решение принял суд Москвы.
«Черкалин получил 7 лет строгого режима», — передает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда. Отмечается, что Черкалина лишили звания и потребовали выплатить 637 млн рублей.
Обвинение требовало назначить Черкалину 11 строго режима. Его обвиняли во взятках и хищении. По информации следствия, Черкалин незаконно получил в качестве взятки 850 млн долларов и почти полмиллиарда рублей получил в результате хищения. Потерпевшие требовали его выплатить 16 млрд рублей.
В 2020 году Черкалин был арестован за финансовые махинации. Тогда он сотрудничал со следствием и раскрывал коррупционные схемы других чиновников.
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