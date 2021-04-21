Выпускные и последние звонки в Челябинской области пройдут в новом формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Выпускные в детских садах и школах в Челябинской области в 2021 году пройдут в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Об этом на брифинге 22 апреля сообщила первый замминистра образования региона Елена Коузова. Традиционного общего бала для выпускников той или иной школы не будет.

«Выпускные пройдут внутри групп и классов, — отметила Коузова. — Постановления на ограничения таких мероприятий были приняты в июне прошлого года и пролонгированы до 1 января этого года». Первый замминистра отметила, что для проведения праздников можно использовать иные площадки, а не только классы и группы детсадов, но отмечать их должны отдельными коллективами.

«Задача школ — вручить аттестаты. В праздничной обстановке рекомендуется проводить вручение на открытых площадках с соблюдением всех мер безопасности», — отметила Коузова. Родителей выпускников детских садов и сторонних аниматоров внутрь группы не пустят.

Как отметила принимавшая участие в брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, в области отмечается незначительное снижение заболеваемости коронавирусом. «Ситуация стабилизировалась на уровне 110-115 человек в сутки. Уровень распространения инфекции 0,99, поэтому расслабляться рано», — заявила Гехт.

В прошлом году выпускные в школах и детских садах, а также последние звонки прошли в режиме онлайн. Все праздники с очным участием были отменены.