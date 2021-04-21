Свердловские VIP за-за непогоды отказались от традиционной акции

Каждый год чиновники выходят на субботник, и губернатор Евгений Куйвашев — не исключение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские чиновники в последние выходные апреля из-за дождей не выйдут на традиционный субботник. Как сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона и пресс-службе мэрии Екатеринбурга, мероприятие, запланированное на 24 апреля, отменено.

«Синоптики обещают дождливую погоду на пятницу и субботу. По этой причине принято решение о переносе субботника на другую дату», — заявили в пресс-службе мэрии. В ДИПе коротко уточнили, что члены свердловского правительства также не выйдут на работы по очистке территории.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что Свердловская область присоединится к Всероссийскому весеннему субботнику, намеченному на 24 апреля. Губернатор Евгений Куйвашев планировал трудиться на территории детской больницы №9 в Екатеринбурге. Екатеринбургские чиновники, по традиции, собирались чистить от мусора дендрарий на улице 8 Марта.